葛蕾一臉憔悴聊好友楊冠玉。（盧禕祺攝）

李威出席楊冠玉告別式。（盧禕祺攝）

林依晨、六月。（林淑娟攝）

張本渝、李威。（林淑娟攝）

曾執導《我要變成硬柿子》、《我的秘密花園》等偶像劇的知名導演楊冠玉4日驟逝，享年57歲，令演藝圈友人及星友們感傷不已，12日上午告別式上，曾合作過的藝人林依晨、六月、李威、李易、喜翔、張本渝、楊銘威、郎祖筠、黃志瑋、阿Ben、徐小可、李翊君等人都到場送她最後一程，林依晨被問有跟冠玉導演說什麼時，感傷地表示：「有下輩子的話健康平安。」

知名導演楊冠玉4日驟逝，享年57歲。

楊冠玉導演告別式，李翊君出席楊冠玉導演告別式。（圖／盧禕祺攝）

李翊君出席告別式淚崩。（圖／盧禕祺攝）

葛蕾在楊冠玉驟逝前一晚，才與李翊君等好友跟她一起共進晚餐，葛蕾難過地說，這幾天都在心裡跟好友講話，「特別不能接受的原因是我們前一天還在一起吃飯，她還送我回家她再回去。她姊姊是中午之後才發現她走了，想到我是她見的最後一個人......」，她哽咽淚崩地說：「前一天吃飯好開心喔，我們聊得好開心，又聊追劇、減肥、做臉、輪迴、她的師父⋯⋯聊了好多。總之就是大家要珍惜、活在當下、健健康康！」

葛蕾說，她這幾天不斷想起那天楊冠玉那天跟她講的很多話，「她告訴我靈的記憶是永遠的，人會不在但靈的記憶會在，她說『蕾，妳在街上看到兩個人打架不要管，因為那是有因果的，看到覺得好眼熟可能是前世因果』，想到這就特別難受」，由於楊冠玉和葛蕾的哥哥也很熟，「我哥哥不在了，她跟我說，人走時通常是不知道的，為什麼會有頭七，就是頭七時會回來，看到家裡人在哭，才會意識到我自己走了。我們前一天才聊到這個⋯⋯」，她淚流不止模樣令人鼻酸。

李威也與堂弟李易一起到場致哀，他說楊冠玉導演是他的恩師，「我出道第一部戲《天使少年》她是製作人，她在我毫無任何機會的時候看到我、給我機會，之後我們又合作了幾部戲。非常感謝她」。他也說，可能大家會說導演脾氣不好嘴巴壞，但其實她很善良，跟她相熟的都知道她人特別豪爽，雖然這幾年他因在大陸發展比較少聯絡，但最近人剛好在台灣，說什麼都要來表示一下。

對於導演驟逝，李威感傷地說，他覺得每個人都有這一段，「我現在對這個事情看得比較開，在世的人、我們都該把自己照顧好，讓冠玉姊能更放心。」

與楊冠玉有深厚情誼的六月則感傷到無法言語，一句「告別式要講什麼」道盡哀傷，而拍戲到早上3點多的楊銘威，也僅回家小睡片刻就前來送別導演，張本渝更是在告別式現場忙裡忙外幫忙接待，相當有情有義。此外，包括楊冠玉導演的啟蒙恩師王小棣導演、合作最久的老闆王鈞也都到場送愛徒最後一程。

(中時 )