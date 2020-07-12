香港第3波的新冠肺炎疫情嚴重，相關嚴格的防疫措施必須重新實施，這也連帶影響粵港和港澳的「健康碼」需重新檢視實施時間。

香港政務司司長張建宗12日在網誌表示，因香港疫情急劇變化，在短時間內出現多起不明源頭的本土個案，更首次出現養老院區集體感染，粵港澳三地政府必須重新檢視何時推出「健康碼」通行試點計劃。

他預料，本土確診個案仍可能會持續增加，港府有必要加強管控各項疫情防控政策，當務之急是減緩疫情在香港本土的社區傳播，他呼籲市民減少社交接觸，避免聚餐和聚會等活動。

張建宗還提到，上周與律政司司長和保安局司長向外國駐港總領事，和外國商會領袖說明《香港國安法》，並強調該法不會引起香港的貨幣和金融體系的任何轉變，更沒有外界傳言外資出走的情況，金融市場目前仍然暢順且有序運作，甚至陸續有資金流入香港。另外，港府要求公務員宣誓或聲明擁護《基本法》和效忠香港特區政府一事，他認為這個措施將有助進一步保護和推廣公務員隊伍恪守核心價值，以達有效管治，相信公務員會明白。

(中時 )