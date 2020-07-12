國民黨主席明年改選，外傳前黨主席朱立倫積極拉攏新北市長侯友宜，對抗「韓江聯盟」，連黨祕書長李乾龍也公開指稱明眼人都看得出朱的企圖心，國民黨恐掀茶壺風暴，上演三國戲碼。對此，江啟臣大秀Line群組畫面，親自破除謠言，相信所有分裂傳言都是對手挑撥，不會上當。

國民黨祕書長李乾龍上廣播節目被問到，朱立倫是否在鬥江啟臣？笑說「明眼人一看就知道他也是有企圖心的人」。日前《中時電子報》報導指出，李乾龍一下節目即致電朱幕僚解釋，但朱仍很不高興傳簡訊給江啟臣，江隨即回傳簡訊，並公開回應媒體，表示跟朱聯絡過，直指綠營見縫插針、分化的伎倆，不要中計。

江啟臣接受《ETtoday新聞雲》專訪時，再次澄清韓江結盟抗朱一事，表示國民黨團結比黨主席之位來得重要，相信所有不和、分裂的傳言都是對手刻意挑撥，國民黨不會輕易上當。

江啟臣更直接秀出Line群組畫面，表示很早就和朱連繫，朱也願意參與黨的改革工程。江啟臣指出，他擔任黨主席帶領核心幹部改革，朱立倫從外部關心給建議，侯友宜則是做好新北市長，而韓國瑜目前暫時休息，強調自己與黨內的幾位大人物都保持一定連繫，國民黨各司其職，提升戰力才是當務之急。

(中時電子報)