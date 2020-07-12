才剛完成隔離兩天的湖人，12日進行首次訓練就出狀況了！根據《The Athletic》記者歐蘭報導，「魔獸」霍華、「聖堂射手」丹尼格林兩名主力並未參加湖人待在奧蘭多的首訓，原因是兩人新冠檢測出了「小差錯」，但他們明天應可恢復訓練。

到底新冠檢測出了什麼差錯？就連湖人總教練佛格自己也搞不清楚，因為他在湖人訓練之前受訪還說，「霍華確實在這裡跟我們見面了，他在這裡跟球隊在一起。」畢竟霍華先前認真考慮過不打復賽，一度造成湖人本季爭冠之路蒙上陰影。

不過佛格強調，會讓球員做好復賽前的所有準備，「我們還有很多時間，也必須更聰明一點，看看我們球員上周的訓練成果如何，我們讓球員進行相當嚴格的一對一訓練，他們看起來狀態非常不錯，今天就看大家在團隊訓練時的表現。」

佛格更稱讚NBA為了這次奧蘭多復賽，做了相當完善的準備，「聯盟在防疫這方面做得非常到位，讓我們各隊做好復賽的準備，包含訓練場館、入住酒店、電影院等等相關設施，都跟先前預期的一樣。」看來他不想跟湖人球員一起抱怨。

(中時 )