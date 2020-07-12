土銀廖倬甫為自己的好球喝采。（鄭任南攝）

2020年全國羽球團體錦標賽今天進行甲組決賽，首先登場的是男團決賽，由合作金庫銀行A隊強碰土地銀行A隊，第一點男單打了一場三局大戰，土銀小將廖倬甫上演一場逆轉秀，以18比21、21比19、23比21氣走薛軒億。

全國羽球團體賽從2001年開辦，前身是台灣省中正盃羽球團體賽，合庫男團今年挑戰第14座冠軍，第一點男單就和土銀廝殺的難分難解，合庫34歲資深選手薛軒億和土銀小將廖倬甫激戰三局、超過1小時，決勝局尾聲薛軒億在落後下連追4分超前，但廖倬甫抗壓性也不錯，應是再追平分數，兩人經過丟士才分出勝負，接下來第2點單打合庫將由世界排名第2的周天成上陣，對壘土銀陳紀廷。

總統蔡英文今天也成為羽球迷，賽前擔任擲銅板嘉賓，並戴上口罩在場邊觀賽，中華民國羽球協會理事長張國祚也熱心說明，加上兩邊球隊動員啦啦隊加油，場面相當熱鬧。

蔡英文欣賞羽球好手表現。（鄭任南攝）

合庫薛軒億奮力救球。（鄭任南攝）

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