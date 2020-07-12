軍功國小經市議員曾朝榮（左）、立委莊競程積極爭取，獲得國教署與台中市教育局同意補助經費共220萬元，進行圖書館改善計畫。（市議員曾朝榮服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市北屯區軍功國小圖書館，成立近20年歷史，礙於空間限制，無法容納更多藏書，且照明不足，影響學生閱讀視力；經市議員曾朝榮、立委莊競程積極爭取，獲得國教署與台中市教育局同意補助經費共220萬元，進行圖書館改善計畫，讓孩子在更好的環境下快樂成長。

曾朝榮指出，軍功國小圖書館位於距離校門口最近的迎曦樓4樓，自民國90年建置以來，不僅提供學生借閱圖書，更是班級進行圖書館利用教育的最佳場所，在學校的閱讀推動上，發揮一定的功能。

軍功國小班級數，自90學年度的16班，擴增至目前（108學年度）的53班，學生總數有1503人，109學年度預計再增設3班，現今圖書館面積為273.6平方公尺，藏書34245冊，因空間限制，書櫃不足，無法容納這四年台中市充實國民中小學圖書室藏書量計畫以及募款所購置的書籍，且閱讀空間設計不良、照明不足，影響學生閱讀視力，亟需改善環境，以成為孩子最喜歡的閱讀空間。

莊競程說，經他與曾朝榮積極爭取，軍功國小圖書館改善計劃案有了結果，圖書館改善計畫總經費共220萬元，其中，教育部國教署同意補助85％，經費共187萬元，台中市教育局補助15％，經費共33萬元。莊競程感謝教育部的支持。

莊競程強調，台中市北北屯區共有32所國中小學校，他與議員曾朝榮服務處主任曾咨耀都親自拜訪，聆聽校方的需求，協助爭取相關建設經費。目前仍有數個學校提出的補助案正在審核中，未來將持續推廣校園閲讀風氣，提供孩子們更舒適的閱讀空間，讓孩子在更好的環境下快樂成長。

(中時 )