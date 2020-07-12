勞保局在臉書上貼文澄清勞保老年年金給付沒有年齡的限制。(圖擷自勞保局臉書)

網路傳言老年年金領到83歲就會停發，這消息搞得勞工們很緊張，萬一人活得夠久，往後餘年恐生活無著。對此，勞保局表示，切勿輕信網路謠言，領勞保老年年金並無年齡限制，是可以活到老領到老，至於新制勞保退休金則有請領年限，兩者並不相同。

日前有職業工會表示，社會傳聞指稱，勞保老年年金領到83歲時就會停發，讓不少無雇主投保的勞工大感緊張。對此不正確消息，勞保局日前發公告鄭重澄清。

不少勞工將老年年金與新制勞工休金搞混，勞保局在臉書上表示，其實兩者大不相同，勞保老年年金活到老領到老，活越久領越多。而新制勞工退休金，於提繳滿15年，年滿60歲時，可選擇月退休金，最長是領取至平均餘命為止，是有請領年限。

勞動部解釋，勞退新制於民國94年7月1日開始施行，勞工請領新制退休金資格為年滿60歲，提繳年資滿15年者，可選擇領月退休金或一次領回，年資未滿15年者，僅能一次領回。勞工年滿60歲時，也可選擇暫不請領，繼續累積專戶金額。

月退金為何會有請領年限，內行的網友指出，這本來就你固有的退休金，可以一次領也不限年齡，領到你6%的帳户沒錢為止。由於勞退新制帳戶可以分配基金收益，所以勞工愈來愈不急著領。

(中時電子報)