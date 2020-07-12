墾丁發現一起離奇命案，10日下午一名男子被發現倒臥在墾丁船帆石路邊，已經氣絕身亡，死者生前曾被拍下自己一個人在路旁行走，被發現死亡時頸部原本戴著的金項鍊已經不見，身上還有瘀青，家屬因此懷疑案情不單純，在臉書地方社團希望目擊者提供行車紀錄器。恆春警方已經介入調查，正在積極釐清案情中。

文章內容寫道「墾丁椰林會館到墾丁福容飯店這段路之間，誰有在墾丁的這個時候車子行車記錄器，有拍到錄到的，麻煩提供一下資訊給我們，以下看有沒有看到這個男生當下穿黑色T恤格子短褲，沒有穿拖鞋身上刺雙甲約33歲，脖子戴金項鍊，當時自己一個人走在那段路上，善心人士們有在墾丁的有經過那段路的時間，麻煩提供行車記錄器給我們。」

親友表示，當天男子喝完酒後獨自外出，隨後失去聯繫，一直到下午3、4點才被人發現人已倒臥在路邊草坪，已經死亡。發現時原本掛在頸部的金項鍊也不見了，送到殯儀館後發現身上有瘀青痕跡，懷疑案情不單純，恐有外力介入。

恆春警方獲報後立即展開調查，調閱沿路的監視器追查，釐清案情，稍晚將統一說明。

(中時 )