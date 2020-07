外交部將臉書大頭貼換成Mofa Taiwan。(取自外交部臉書)

外交部10日悄悄把臉書大頭貼換成Mofa Taiwan,國民黨副秘書長李彥秀批評民進黨是「治國無能獨立無膽」,中華民國外交部想偷吃步「換名改運?」李彥秀呼籲外交部長吳釗燮,不要光把精神花在這種自降國格的文字遊戲中。

李彥秀指出,早在三月上旬以及下旬,外交部已經兩次利用全球疫情肆虐的機會,悄悄地將原本” Ministry of Foreign Affairs REPUBLIC OF CHINA(TAIWAN)”換上「聽診器」以及” Taiwan Can Help”。

李彥秀認為,外交部長吳釗燮上任後,政績乏善可陳。讓國人留下印象的幾乎都是負面印象,這個部長真的「窩囊極了」。2018年底,因駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生,被質疑「管不動謝長廷」勉強擠出一句「會要求外館謹言慎行、謹守行政中立」,還被謝長廷回文反酸「沉默沒有力量」,2019年初力挺親信「口譯哥」越級擔任駐美代表處政治組長要職。上任後連斷多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、所羅門群島四國邦交。2019年底日本駐台代表沼田幹夫將離任,吳釗燮親自獻上「我最敬愛的大哥哥」,各界譁然。

最近吳釗燮又宣布將與國際孤兒索馬利蘭互設代表處,被質疑大內宣,評價不佳;美國退出WHO、覺青對WHO酸言酸語,讓外交部立場左支右絀;2020年全球最佳護照,我國從去年的30名退步至33名。李彥秀呼籲吳釗燮,不要光把精神花在這種自降國格的文字遊戲中。

李彥秀說,與其每天想「換名改運」、「迎合上意」,不如好好想想怎麼拿出真本事、實政績,讓台灣在國際上真的被看見。

(中時 )