行政院人事行政總處擬修訂《聘約人員人事條例》，將國考公務員和聘約人員「兩軌制」，聘約人員若符合資格，進用滿三年後就能成為「準公務員」。對此，國民黨革實院長羅智強在臉書狂酸，「十年寒窗無人問，一張黨證秒升天」。

羅智強說這是行政院準備立法讓民進黨用的「雞犬」，聘約3年可任有職等的公務員職務，「升天」獲得文官保障，「正在準備高考、普考的年輕朋友們，你們還在傻傻的準備考試嗎？笨，趕快去申請民進黨黨證啦！」

羅智強說，只剩下個位數錄取率的公務人員考試，多少學子晨讀日讀夜讀日日讀，有人讀個10年，也沒考上。「我也曾經通過公務人員高考，我知道那有多麼不容易」，現在倒好，也不用辛苦讀書了，直接花500塊 ，申請一張民進黨黨證、就可以當受文官保障的公務員。

羅智強諷刺這是「十年寒窗無人問，一張黨證秒升天」，蔡英文和民進黨的貪婪，到底要到什麼時候才會停下來？現在走回頭路，破壞台灣長期以來引以為傲的文官體制，為民進黨的雞犬門，大開後門，「覺醒青年們，這就是你們要的民主嗎？」

(中時 )