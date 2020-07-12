台南善化一名年約8旬的胡姓老爺爺，平時在市場擺攤賣水果，前（10日）天卻遭到一名羅姓男子持芒果攻擊，導致滿身果渣，事後無助保坐附近的全聯旁邊，過程被一名女網友看到拍照PO網，引發網友砲轟。事發後2小時， 警方已將羅男逮捕，老爺爺擺攤賺錢的原因也曝光，都是因老伴出車禍，無法行為，才會出來賣水果。

被惡漢芒果砸頭的老爺爺，因老伴車禍受傷行動不便，才會出來擺攤賺錢貼補家用。（圖／翻攝臉書）

「我真的太生氣了！」台南１名黃姓女網友PO文表示，她在全聯外頭看到芒果爺爺背後都是水果殘渣，問了才知，老爺爺在市場販售芒果，好心送給路人1顆芒果卻被攻擊、搶劫，「我看到真的很鼻酸，全部沾滿芒果渣！到底砸的多用力，而且直攻頭部！爺爺至少85歲以上有，可能都90幾歲了，老人能這樣被欺負嗎！」。

原PO氣得想要報警，卻被爺爺阻止說，剛剛有人想幫他報警處理，但施暴的男子卻立刻偷走他的2顆芒果逃走，默默地說「沒關係啦」。

原PO不忍，把老爺爺要賣的水果與蔬菜全部買下來，老爺爺本來要算便宜一點，一直要退錢給原PO，「我是不會收下的，錢真的不重要，重要的是希望不要再有人欺負你了，真的太不忍心一個老人家被欺負。」。

該文PO出短短5小時，就有超過7000名網友按讚留言，不少人氣憤男子攻擊爺爺還偷水果，紛紛大罵「真的是人渣」、「肉搜人渣」、「欺負老人他X的算什麼」、「那個人一定下地獄」。

警方得知消息，昨（11日）下午已將羅男逮捕歸案，詢後依照竊盜罪與《社會秩序維護法》，將他函送法辦。目擊的攤商說，動手的男子是地方上的頭痛人物，當時疑似喝酒，接著不知道為什麼，就拿芒果砸阿伯。

胡姓老翁年逾80，之所以會頂著大太陽出門工作，全因妻子出車禍，無法行動，他只好出門賣水果，賺點錢維持家計，沒想到遭受攻擊，還被搶走2顆芒果。

(中時電子報)