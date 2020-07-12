據大陸地震台網正式測定，河北唐山市古冶區周日（12日）早上6時38分發生黎克特制5.1級地震，震源深度10千米，目前沒有災情傳出。有網民表示，天津、北京震感強烈。約半小時後，近同一地區再發生至少兩次逾2級餘震。

地震發生於北緯39.78度，東經118.44度。消息一出，不少網民紛紛表示關注，並提到河北多地、天津、北京均有震感，其中天津更有網民聲稱從睡夢中被震醒，形容是近幾年震感最強的一次；另有人指地震時整個床都在搖晃，燈也有晃動。​​​​

約半小時後，近同一地區發生至少兩次餘震，分別為2級地震、震源深度12公里及2.2級、震源深度15公里。大陸地震台網數據指，震央周邊200公里內，於近5年已發生共有17次3級以上地震，而今次屬最大震級。

鐵隨後發布消息，鐵路部門啟動應急預案，扣停途經該地區旅客列車，對鐵路設備設施進行全面檢查。一位唐山市的民眾表示，因為週末，大家都在睡覺，他自己被晃醒了，這次房子晃得太厲害，大約持續五秒鐘，尚沒有人員傷亡。

(中時 )