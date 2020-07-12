知名作家白先勇今天贈送國家圖書館手稿12篇，篇篇精彩，其中包括3篇有關臺灣文學現代主義的論述，有牡丹亭在歐洲巡迴演出的記憶，也有關於文化教育的感想。

白先勇捐贈的手稿中，還有一篇給日本讀者《孽子》的日文版序言，談到現代都會東京白天熙來攘往、節奏緊張，到了夜晚，替代的卻是一片恆常的孤寂，彷彿也是《孽子》的寫照。

還有一篇作者懷念二哥的〈一曲難忘〉，透過一名在夜總會駐唱歌手的旁襯，淡淡托出二哥逝去的身影。另有一篇紐約酒吧的故事〈Tea for two〉的原稿，非常珍貴，因為國家圖書館已藏有一份手寫的二稿，兩相比對，修改頗大，或可延伸出一些研究。

再有一篇是對知名導演胡金銓的回憶，胡金銓一心想拍一部描寫美國華工的血淚史，為了籌措經費，多年四處奔走，最後皇天不負苦心人，終有企業願伸援手，但大導演卻一病不起，令人歎息。白先勇運筆自然，平鋪直敘，感人深刻。

國家圖書館館長曾淑賢表示，白先勇手稿入藏後將全文數位上網，並透過「當代名人手稿典藏系統」向全球開放，提供讀者閱覽、欣賞及研究之用，做社會教育最大的推廣。

(中時 )