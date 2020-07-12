逃逸愛滋移工被逮 桃衛生局：確認身分後驗血複驗 10:492020/07/12 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1名印尼女移工疑似染愛滋逃逸，12日在桃園落網，不過桃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣日前一名懷孕女移工到診所尋求墮胎不成，還被發現有愛滋，桃園市專勤隊12日凌晨逮人，桃園市衛生局表示，目前還在與雲林縣衛生局確認女移工身分，若證實為該移工，就會抽血複驗。 (中時 ) #移工 #衛生局 #雲林縣 #桃園市 #愛滋 也許您會感興趣 社會熱門新聞 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 - 社會 花蓮師生畸戀 女師與國三男夜奔七星潭野戰3回 - 社會 抓到了！印尼女移工染愛滋啪4男 墮胎不成還全台趴趴走 今晨桃落網 - 社會 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 姊夫弟媳搞不倫 綠光姊弟衝摩鐵破門抓狂了…弟媳穿女僕裝 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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