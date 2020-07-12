爬山是不少人喜愛的休閒活動，但險峻的地勢和充滿不確定性的氣候變化，讓不少山友經常置身險境。1959年在俄羅斯就曾經發生一起9名登山客不幸死亡的山難意外，但因為死者被發現時死狀悽慘，讓這起事件增添了一抹詭異氣息。沒想到經過了61年的時間，俄羅斯政府終於宣告破案，並公布登山者的真正死因！

1959年的1月底，蘇聯烏拉爾工業學院的9名年輕人，為了獲得3級登山證書組成登山隊，在隊長迪亞特洛夫（Dyatlov）帶領之下，決定攀登俄羅斯中西部烏拉爾山脈其中一座，該山也被當地原住民稱作「死亡之山」（Kholat Syakhl），沒想到隊員在2月1日通過山口後就和外界斷了聯繫。親友等到2月20日終於按耐不住，經過6天的搜救，終於找到登山隊的營地，但所有人皆被眼前詭異畫面給嚇呆。

營地損壞嚴重，帳棚還從裡面被劃開，現場沒有打鬥痕跡，所有人的隨身物品也都還在，奇怪的是9名登山客卻不見蹤影。有搜救隊員發現帳外有9人凌亂的腳印，並朝著東北方的森林移動。最後搜救隊員在距營地1.5公里處的河邊發現2名死者，還有3名死者也在附近，最後4名成員則是等到融雪後才被發現，死因皆為體溫過低，身上卻有不可思議的嚴重傷害，有2名死者胸骨斷裂，1人頭骨骨折，其中1男1女則舌頭和眼睛全消失不見。當時蘇聯政府將死者死因定調為「強大的未知力量」，由於沒有倖存者也沒有目擊者，讓此事調查更加困難，該地區在此後3年也被徹底封鎖，讓這起案件充滿神祕詭譎的色彩，被後人稱之為「迪亞特洛夫事件」（ибель тургруппы Дятлова，也譯作佳特洛夫事件）。

關於這起事件有許多科學家、軍事專家紛紛提出各種可能的觀點來解釋，而迪亞特洛夫事件」罹難者家屬更是希望政府能夠調查出真相，經過了60年的時間，俄羅斯終於在去年重啟調查，並找來專家到山難地點進行多次勘察。終於在昨（11）日，由俄羅斯總檢察長辦公室烏拉爾聯邦區副主任庫里亞科夫（Andrei Kuryakov）向媒體宣布，當年造成9名登山客死亡的原因就是「雪崩」。由於當時能見度很差，許多隊員都是因為逃離帳篷到石脊下躲避後卻無法返回帳篷才會死亡，雖然有人生了火堆，還是不敵零下40-45度的低溫，最後凍死於風雪中。

(中時電子報)