胃食道逆流到底有多盛行？根據健保署就醫人數預估，平均每4人就曾有1人主訴有此症狀，而且近幾年來，人數還有上升的趨勢。

臺灣消化系醫學會理事長吳明賢表示，從臨床上來看，胃食道逆流也的確已經超越過去與胃酸相關的消化性潰瘍，成為現今腸胃科門診中很常見的疾病。

胃食道逆流發生的原因

為什麼會有胃食道逆流？顧名思義，是指原本應該在胃裡的胃酸消化液逆流跑到食道。吳明賢進一步解釋，簡單來說，在胃與食道中間有個賁門（下食道括約肌），應該呈現關閉狀態，但卻可能因為多重因素，導致它在不該開的時候打開，因而造成胃的內容物或胃酸跑到食道。

不過，要產生胃食道逆流的現象，也必須符合幾項因素。高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長吳登強指出，首先胃酸要高，由於胃的酸鹼值為pH1左右，食道的酸鹼值則為pH3～4，兩者酸度差距將近1000倍，當1000倍的胃酸跑到食道，可想而知必定會造成損傷。食物則是導致胃酸過多的主要原因，如油脂類、巧克力、菸、酒、咖啡、酸性水果等。

其次，賁門有沒有關好也是一大原因。至於造成關不好的原因，包括生理構造問題如老化導致括約肌鬆弛、食道裂孔疝氣、腹腔內壓力增加（如剛吃飽就趴睡、穿了緊身衣等）。吳登強說，當胃酸逆流時，人體是有機制能讓它緩和下來，如口水會將胃酸往下帶，食道也有蠕動波能將其往下帶，但當口水量不足、食道蠕動不好時，就會造成影響。

胃食道逆流症狀與嚴重性

胃食道逆流的症狀五花八門，但大部分的人都是典型的症狀（食道症狀）如胸口灼熱感，也就是俗稱的「火燒心」。吳明賢指出，這是最常見，也是病患求診的主要原因，不過，臨床上通常會先排除是否有心臟問題。但仍有少部分人屬於非典型症狀（食道外症狀）如喉嚨不舒服、咳嗽、氣喘發作，更嚴重時甚至會有吞嚥困難、蛀牙、牙周病、聲帶水腫或聲帶沙啞等表現。

「一般來說，有些族群如男性、肥胖者、有代謝症候群、飲食不正常、壓力大、愛抽菸、酗酒的人等，都是胃食道逆流的高風險族群。」吳明賢指出，若從職業別來看，服務業從業人員或業務性質、司機等，會因工作需要而延誤正常三餐時間，或因為趕時間囫圇吞棗，情緒緊張壓力大等，都有可能加重症狀的產生。

胃酸刺激食道，會發生癌變嗎？

由於食道並不耐酸，若黏膜經年累月受到胃酸逆流的刺激，除了容易產生發炎、潰瘍等現象，有時食道上皮細胞受到胃酸破壞，久了之後便可能變性，造成「巴瑞特氏食道」，而這或許就是病變的開始，日後會增加罹患食道腺癌的機率。

吳明賢認為，民眾也無須過度擔心，雖然西方報告顯示巴瑞特氏食道演變成食道癌的機率不低，但從臺灣本土個案來看，機率卻很低，會不會轉變成食道腺癌，還須視巴瑞特氏食道的長度、切片觀察有沒有細胞變性，通常若有細胞變性且長度超過3公分，危險性較大。

胃食道逆流的診斷

很多人會因為胃食道逆流症狀並不典型而不自知，甚至只有一點點不舒服就忍著，但當胃食道逆流造成生活上的影響，如打擾睡眠、喉嚨沙啞等，醫師建議要考慮就醫，進一步檢查以避免巴瑞特氏食道的產生。

要診斷胃食道逆流，除了可以從症狀做初步診斷外，最立竿見影的工具則要靠胃鏡與X光，但胃鏡也只能排除有無惡性、潰瘍等器質性疾病的可能；X光的好處則可觀察胃酸逆流對食道是否造成影響，若進一步懷疑有食道癌變化，則需做病理切片來確診。

如果照胃鏡後仍無法確定是否有胃食道逆流時，臨床上也會進一步透過食道功能檢查，包括食道壓力測試、24小時胃酸測試等，但通常9成以上的患者都可以靠著胃鏡檢查正確診斷。

避免發作，生活飲食調整這樣做！

◆三餐定時吃，餐餐7、8分飽。

◆睡前2～3小時不進食。

◆吃完東西不立刻躺下。

◆不穿緊身衣服或束緊皮帶。

◆床頭墊高15～20公分。

◆戒菸、戒酒、減肥。

胃食道逆流的治療

一旦出現胃食道逆流的症狀時，必須調整生活飲食習慣，不過光靠這樣做，成功機率通常不大；吳明賢說，這些習慣畢竟都是經年累月的，比較簡單的方式可靠就醫治療，藥物治療的目標在於快速控制症狀、改善生活品質。

胃食道逆流主因是胃酸過高所引起的，所以，必須藉助可調整胃酸的藥物如制酸劑、第二型組織胺受體拮抗劑、氫離子幫浦抑制劑、胃乳片等，讓胃酸沒有機會逆流，或者即使逆流了，酸度也會大減。

目前最新的方式，是採用來自海藻萃取的藻膠酸，好處是會保護整個食道，效果類似胃乳。吳明賢提及，藻膠酸進入體內與胃酸混和後，會形成低密度的泡沫乳膠層，能漂浮於胃的上方靠近食道口的位置形成阻隔，阻擋胃的內容物與胃酸上流到食道，可保護黏膜不受胃酸刺激，這類藥物也經常合併上述三類藥物使用。

特別的是，藻膠酸是在飯後食用，胃食道逆流通常都在飯後發生，服用後可形成保護膜，避免剛吃飽後逆流又發作，且能持續3、4個小時，作用快，只要短短3至5分鐘就能發揮效果。

吳登強進一步補充，胃食道逆流的治療療程為2至4個月，一般建議療程結束後還是將藥物備在身邊，並視情況服用，因為胃食道逆流症狀雖然會好，卻不會斷根，只有極少數人須靠手術治療，但也不一定能根除疾病，可能仍需長期服藥。

吃胃乳或咀嚼錠較好？

吳登強和吳明賢兩位專家一致建議，胃乳的效果作用快，牙口不好者也可使用，缺點則是無法隨身攜帶，適合放在家中當成常備藥；而咀嚼片的好處是能夠隨身攜帶方便，應酬過後若不舒服可立即服用、緩解症狀，特別適合經常外食的上班族。

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(中時電子報)