柯文哲致詞表示，所有的進步都是累積的，不是一天達成。（周麗蘭攝）

台北市長柯文哲率市府團隊主管11日、12日到雲林縣參訪，今（12日）第一站參訪台大雲林分院，媒體詢問他對高雄市長補選民進黨支持者喊出口號「票投陳其邁，懲罰柯文哲」的看法，柯文哲回答「口號改一下，票投陳其邁，就是懲罰自己」。

柯文哲今上午參訪台大雲林分院，院長黃瑞仁率院內主管歡迎，柯文哲打趣說黃瑞仁是他台大醫學院的學長，10年時間在雲林，再服務久一點可以頒醫療貢獻獎了。

媒體聯訪詢問柯文哲對於「票投陳其邁，懲罰柯文哲」的看法，柯文哲說，口號改一下就是「票投陳其邁，就是懲罰自己」民主政治是一種互相監督，陳其邁他也認識，他不認為陳有什麼問題，而是他代表的體制才是問題。

關於陳菊14日將以監察院長提名人赴立法院備詢，國民黨嗆聲不會那麼好過一事，柯文哲表示該怎麼做就怎麼做，人選（陳菊）當然有意見，但說要什麼不好過，就算要抗爭也要裝得像一點，沒有冷氣就跑出來，實在太丟臉了。

柯說，國會殿堂他也不贊成抗爭，太陽花是歷史事件，國家不能夠永遠存在在歷史事件，活在過去，民主政治還是意見辯論，他的做法是做什麼事都要認真做，他是不太贊成肢體抗爭什麼的，就算要肢體抗爭，好歹要裝像一點，否則人家看一看就不想看了。

(中時 )