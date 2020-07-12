香港民主派初選昨日和今日一連兩日舉行，昨有23萬4547人次以電子方式投票，遠超負責統籌初選的港大法律系副教授戴耀廷定下的17萬目標。港媒報導，有市民稱對民主派能取得過半立法會議席「35＋」很有信心。

香港立法會選舉將於9月6日舉行，民主派為避免不同派系間推出太多參選人，分散支持者票源，預先進行初選。

民主派初選為《香港國安法》生效後的首次選舉。香港政制局長曾國衞早前稱初選違法，但昨烈日下多區票站現人龍。

明報報導，昨烈日下多區票站現人龍，有人為投票排隊3小時，其中天水圍天瑞邨票站更在晚上近投票結束時仍有逾200人等候投票。

有香港市民指出，希望以投票表達對社會不公及《香港國安法》等事的反對聲音。

民主派初選在全港設240多個票站，包括議員辦事處、街站及「黃店」，供市民以電子或紙張方式投票。

初選今日繼續舉行，戴耀廷稱，按走勢，到今日晚間9時投票結束時或累計逾50萬人投票。港府昨日沒有出稿回應。

(旺報 )