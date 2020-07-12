(11:08更新)新冠肺炎疫情影響，一次性餐具使用量大增，新北市環保局，推出廢紙餐具回收設施補助方案，只要是新北市境內店家，8月底前可向環保局申請購置廢紙餐具回收設施補助，最高補助金額6500元。

免洗餐具因新冠肺炎防疫一度暫時解禁，百貨與機關學校等店家有需求可以申請使用，不過隨著疫情舒緩，中央已在6月底恢復禁用。一般自助餐店雖然一直都能使用一次性的紙類餐具，但若能妥善回收可大幅減少垃圾量。

新北市環保局統計，去年1到5月清潔隊收運垃圾量24萬6585噸，今年1到5月為25萬9869噸，大約增加1萬3284頓，推測就是民眾外帶增加，導致垃圾量變多。

環保局表示，紙餐具為防水及防油，表面會使用聚乙烯塗層或浸臘方式處理，回收後需由專業廢紙容器處理廠將塑膠膜分離才能利用，其若與紙類參雜回收，會造成再利用時的困難，影響回收效率。

環保局表示，這次補助項目包括紙餐具回收架，最高補助4000元與紅外線語音撥放器，最高補助2500元，業者可在8月底前向環保局提交補助申請表，經核備申請資格後即可購置廢紙餐具回收設施。

環保局提醒，業者須在10月31日前完成設置，而經環保局實地訪查確認申請店家完成設施的設置且符合規定，將提供「紙餐具循環友善店家」標誌貼紙及宣導海報張貼於店內明顯處供民眾識別。

環保局也將舉行說明會，邀請符合補助資格的店家報名參加，一起為垃圾減量盡心力。

(中時 )