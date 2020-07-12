很多人習慣洗餐具時，會將筷子整把搓洗，不過專家警告，這樣的清洗方式恐造成健康疑慮；同時，專家也提醒，市面上筷子種類繁多，但有4種筷子最好別用。

《早安健康》報導，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，整把筷子互相搓洗的洗滌方式，可能會破壞筷子表面，尤其大力搓洗恐導致重金屬、彩繪等材質脫落，反而造成健康疑慮。

譚敦慈指出，五顏六色的漆筷雖然美觀，卻可能含有重金屬，建議下列4種筷子最好別用：

1. 彩繪漆筷：可能含有重金屬，建議觀賞就好。

2. 竹筷或木筷：若沒有保持乾燥，容易成為細菌或黴菌溫床，建議選用304不鏽鋼筷。

3. 凹凸不平：表面容易因清潔不易藏污納垢。

4. 有刮痕或斑點：當餐具出現刮痕或表面出現斑點，特別是木筷或竹筷，為避免細菌滋生，建議避免使用。

譚敦慈提醒，剛買回來的餐具最好先放入滾水中煮沸，之後每周煮沸消毒1次，清洗後用紙巾擦乾或瀝乾，再以筷尖朝上方式晾乾。除了不鏽鋼餐具，其他材質約3至6個月就要更換，避免因材質磨損造成健康疑慮。

(中時電子報)