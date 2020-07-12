香港第三波新冠肺炎疫情比三月時更嚴重，港大醫學院院長梁卓偉，香港現時才真正面臨持續的新冠病毒本地爆發。

星島日報報導，梁卓偉在一個電台節目上表示表示，最新的研究報告指，病毒已變種，傳播率超過3，接近4， 即平均一個患者可傳染3至4人，又估計現時社區有最少50至60名隱形傳播者。

他又指，慈雲山及沙田一帶兩個特別高危的地理群組，情況令人擔憂。其中在沙田水泉澳邨，病源很可能是較早前爆發疫情的瀝源邨，傳播鏈或一直未斷。

他表示，疫措施最少一星期才見到成效，強制性和自發性的防疫措施要雙管齊下，呼籲僱主讓僱員在家工作，亦要避免多人聚集的大型活動。

香港第三波新型冠狀病毒疫情爆發一周仍未緩和，昨增28宗確診和33宗初步確診。涉及12男16女，年齡介於3至85歲，當中12宗屬輸入病例，16宗為本地個案。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現在是香港出現疫情以來最嚴重的情况，屋邨、學校、院舍等都現個案，籲市民三思需否參加聚會。

(旺報 )