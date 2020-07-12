曾經，福壽螺入侵台灣造成不小農業損失，現在，福壽螺也入今了大陸的洱海，當地農作物與物種受到嚴重破壞。為了防止福壽螺破壞當地農業、危害當地物種生態，大里市人民政府率領當地民眾展開「地毯式」除螺保衛戰。

為了除螺，大里市人民政府7月4日發布通告，在洱海流域全面開展福壽螺防控工作，打響消滅福壽螺的「人民戰爭」。為了鼓勵政府職工和民眾參與活動，大里市政府還表示，將對主動將採摘的福壽螺螺卵交予地鎮政府，包括街道辦事處的，將按螺卵每公斤40元人民幣的價格給予補助獎勵。

目前，有記者走訪發現，沿岸蘆葦、木樁、石塊上，都能找到一團團粉色顆粒狀的福壽螺卵，來自洱海專業打撈隊的工作人員正在沿岸「地毯式」清理，不少市民也加入他們的行列。

據當地官員表示，來自專業打撈隊的工作人員每日都會沿湖岸線拉網式清理螺卵；他們採用人工清除的方式摘除卵塊，未使用任何化學藥劑；此外，在高峰期，在洱海流域清理福壽螺卵的專業人員每日可達450餘人，清理的螺卵可達400多公斤；這些螺卵每日下午4時會被統一收走，然後晾曬焚燒處理。

提到福壽螺在洱海的繁衍，專業打撈隊隊員趙銀生說，洱海流域出現福壽螺已多年，和本土的螺螄、環棱螺一起成為洱海里三種螺類；到了夏季，是福壽螺繁殖高峰期，小小一塊螺卵就可孵化200至1000個幼螺。

趙銀生描述，今年，洱海流域內肉眼可見的福壽螺卵特別多，可能是水位線下降的原因；他擔心，福壽螺氾濫，會破壞洱海生態平衡。

趙銀生強調說，「福壽螺總是晚上爬出水面產卵，白天又沉回水下，想要徹底清除非常難。有時候頭一天剛清理，第二天同樣的地方又出現新的螺卵；因此，清理福壽螺，將是一場持久戰。」

(旺報 )