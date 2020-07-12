娛樂周報》林青霞瘦了美呆 迪麗熱巴被問潛規則 台10女神子瑜跌榜外 吳佩慈封肚理由曝 11:132020/07/12 中時電子報 黃詩淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林青霞又瘦了美呆網友；迪麗熱巴被問有被潛規則過？(圖／翻攝東網、微博) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 娛樂周報來囉！本周娛樂圈不平靜，《中時電子報》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。 712 日本「30代」人氣女星排名！新垣結衣、深田恭子都輸了 冠軍是她 712 林依晨親送別導演楊冠玉 葛蕾淚崩：她前一晚才在跟我聊頭七... 陳冠希當年被票選為香港四大美男。(圖／本報系資料照) 711 昔日「香港四大美男」徹底崩壞 39歲陳冠希近照邋遢老態盡現 711 周杰倫寶貝女兒滿5歲 昆凌罕見曬母女正面照 710 65歲林青霞又瘦了！久違現身賭王何鴻燊喪禮 美呆網友 710迪麗熱巴突被問「有被潛規則過嗎」 當下反應揭真相 709賭王何鴻燊病逝留天價遺產 每位子女所分零用金實情曝光 709秦昊：為何和哈林戀愛12年沒結婚？伊能靜回答出乎意料 林志玲替STAYREAL的13週年祝賀，創辦人阿信道謝。(圖／本報系資料照片、翻攝自阿信IG) 708姐姐為他現身！林志玲婚後樣貌認不出 阿信說話了… 708台灣10大女神排行出爐！林志玲、子瑜掉出榜外 冠軍是她 707林凡領不到三倍券怨「為什麼要繳稅？」 行政院回應...她道歉了 707沈時華20歲出道暴紅 被騙做小三未婚生女遭拋棄 吳佩慈生4胎宣布封肚。（圖／本報系資料照片） 706為紀曉波生4娃！41歲吳佩慈為這事喊封肚：我不會再生了 706 被問第一次給孫鵬？狄鶯全說了 尪亂入直播洩真實互動 (中時電子報) #娛樂周報 #娛樂圈 #娛樂新聞 #林青霞 #迪麗熱巴 #周子瑜 #林志玲 #吳佩慈 #周杰倫 #陳冠希 也許您會感興趣 推薦閱讀 吃貨迪麗熱巴靠暴飲暴食減肥？曝變瘦秘訣就是「靠煮飯」 21:292020/07/10 美妝 迪麗熱巴突被問「有被潛規則過嗎」 當下反應揭真相 17:172020/07/10 娛樂 65歲林青霞又瘦了！久違現身賭王何鴻燊喪禮 美呆網友 20:332020/07/10 娛樂 Top4「新疆4美」麥迪娜幸福勝迪麗熱巴 未來婆婆先送億萬豪宅 04:102020/07/11 娛樂新聞 娛樂最勁爆》韓國瑜上博恩秀價碼曝光 65歲林青霞又瘦 雞排妹累垮內褲掉 她遭前夫爆一周要10次 11:002020/07/11 娛樂 娛樂熱門新聞 林志玲驚喜現身台北電影獎 美爆！粉色薄紗洩大長腿 - 新聞 65歲林青霞又瘦了！久違現身賭王何鴻燊喪禮 美呆網友 - 娛樂 周杰倫寶貝女兒滿5歲 昆凌罕見曬母女正面照 - 娛樂 她遭渣前夫爆房事「一周要10次」 搖身變身價上億富婆3婚嫁初戀 - 娛樂 原來韓國瑜上《博恩夜夜秀》要付這麼多錢！董智森脫口3字譙 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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