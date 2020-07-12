娛樂周報來囉！本周娛樂圈不平靜，《中時電子報》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。

712 日本「30代」人氣女星排名！新垣結衣、深田恭子都輸了 冠軍是她
712 林依晨親送別導演楊冠玉 葛蕾淚崩：她前一晚才在跟我聊頭七...
陳冠希當年被票選為香港四大美男。(圖／本報系資料照)
陳冠希當年被票選為香港四大美男。(圖／本報系資料照)
711 昔日「香港四大美男」徹底崩壞 39歲陳冠希近照邋遢老態盡現
711 周杰倫寶貝女兒滿5歲 昆凌罕見曬母女正面照
710 65歲林青霞又瘦了！久違現身賭王何鴻燊喪禮 美呆網友
710迪麗熱巴突被問「有被潛規則過嗎」 當下反應揭真相
709賭王何鴻燊病逝留天價遺產 每位子女所分零用金實情曝光
709秦昊：為何和哈林戀愛12年沒結婚？伊能靜回答出乎意料
林志玲替STAYREAL的13週年祝賀，創辦人阿信道謝。(圖／本報系資料照片、翻攝自阿信IG)
林志玲替STAYREAL的13週年祝賀，創辦人阿信道謝。(圖／本報系資料照片、翻攝自阿信IG)
708姐姐為他現身！林志玲婚後樣貌認不出 阿信說話了…
708台灣10大女神排行出爐！林志玲、子瑜掉出榜外 冠軍是她
707林凡領不到三倍券怨「為什麼要繳稅？」 行政院回應...她道歉了
707沈時華20歲出道暴紅 被騙做小三未婚生女遭拋棄
吳佩慈生4胎宣布封肚。（圖／本報系資料照片）
吳佩慈生4胎宣布封肚。（圖／本報系資料照片）
706為紀曉波生4娃！41歲吳佩慈為這事喊封肚：我不會再生了
706 被問第一次給孫鵬？狄鶯全說了 尪亂入直播洩真實互動

(中時電子報)

#娛樂周報 #娛樂圈 #娛樂新聞 #林青霞 #迪麗熱巴 #周子瑜 #林志玲 #吳佩慈 #周杰倫 #陳冠希