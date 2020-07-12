前高雄市長韓國瑜被罷免後，全台多位民代也被發起罷免，民進黨高雄市議員「罷韓大將」黃文益的罷免總部也在11日正式開張，總部表示目前已回收800份提議連署書。也有自媒體PO出街訪高雄在地人影片，民眾直言，她感覺黃文益在地方上沒有有感政績，沒認真為高雄市民謀福。

Youtuber《民正言順》近日到位在苓雅區五福一路的罷免總部，專訪罷免的高雄民眾。罷免總部發言人歐大在影片中受訪表示，黃文益在整個質詢的過程中，其實都帶著一種仇恨、對立的心態在質詢韓前市府，他說，罷免團隊看不出黃文益的政績在哪裡。並解釋，黃文益13條政見，喊出要在選區成立國民運動中心，但成效和東西在哪裡？沒看到黃文益在這事上有所訴求。

歐大還表示，黃文益過去5百多天，面對韓國瑜都高標準批評，但自己政績上卻讓人無感，他呼籲黃文益，不要有臉說別人、沒臉講自己。

受訪的在地民眾也表示，她感覺黃文益沒有在做事，既然有罷免連署，就要把不做事、不適任議員拉下來。另一位民眾也說，先前韓市府時期，大順路橋還在鋪路，沒鋪完時幾乎都會有15公分以上路差，黃文益硬凹說路不平，之後也沒跟市府道歉。第三位民眾嘆了一口氣說，她看到黃過去在議會質詢的表現，根本就沒用心問政，每天就是譁眾取寵、找韓國瑜的碴，沒有很認真為高雄人謀福。

也有年輕的女性民眾表示，她認為黃文益太誇張了，在議會表現無禮，且現在代理市府上台後，一些路不平，路燈壞掉，也沒看到他出來發聲表態。

據《ETtoday新聞雲》9日報導，黃文益回應「尊重公民權利，並認為這是一種報復性的罷免」，自己是「高雄市公民監督盟評鑑」的十大優質議員，卻被韓粉當出氣筒。對於民眾質疑他曾喊要設國民運動中心，黃文益也表示，自己曾在議會提案過。

據《選罷法》規定，罷免第一階段提議要選區1%民眾提案，以黃文益選區(前金、苓雅、新興)選舉人數約20萬9千8百多人來看，第一階段要近2100份、第二階段10%連署，要2萬9百多份，第三階段最終投票，通過的條件需同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，門檻約近5萬2千5百票。

(中時電子報)