台中市政府警察局第六分局交通分隊日前接獲民眾報案，其停在華夏巷內之摩托車，遭不明人士撞倒，警方到達現場調閱附近監視器，發現1輛計程車在巷弄內轉彎時撞到摩托車，將車輛扶起來後便離開，警方循線找到駕駛，依道路交通管理處罰條例掣單舉發。

警方指出，20歲的蔡姓摩托車主說，原本將摩托車停放在華夏巷西4弄，隔天要牽車時發現摩托車右側有輕微刮痕，疑似被人撞倒過，且車上貼著一張紙條，上面寫著：「計程車A倒你的車」，並有附記車牌，蔡男便向警方報案。

警方到場調閱附近監視器後，果然發現1輛小黃在行經該路段轉彎時，不小心A到摩托車，雖然當時有很多車輛在該路口，眾目睽睽下小黃駕駛卻只將車輛牽起來就離開；幸好熱心的路人將小黃的車牌寫在紙上，讓蔡男有跡可循，警方根據監視器循線找到54歲的吳姓駕駛，依違反道路交通管理處罰條例掣單舉發。

第六分局交通分隊分隊長張木榆表示：「計程車駕駛撞到摩托車，卻藉故離去，雖未造成嚴重傷害，依據道路交通管理處罰條例第62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元以上、3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，吳姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發」。

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(中時電子報)