國旅狂潮湧向五星級飯店，晶華酒店精心規劃的「盛夏郵輪式度假體驗」，把全天候的郵輪式餐飲服務以及十數種寓教於樂的親子共學課程導入飯店，一推出即創造了極高的討論度，第一個周末就湧進了近500間的訂房，隨著暑假的開始，此一數字也持續的在成長當中。

晶華更在頂樓露天泳池架設「城市星空電影院」、並與HTC合作開設VR 遊戲室，強打三天兩夜的闔家歡樂行程，每人每晚2,990元起、兩人成行可享一位12歲以下孩童免費、第二位半價，7月30日前訂房再贈價值1,650元柏麗廳自助晚餐的優惠訂價策略，著實吸引全台家庭客層的青睞，加上振興三倍券以及安心旅遊券的發放與使用，今年的暑假可說是住宿都會區、國際觀光飯店的最佳時機。

晶華6月份營收3.81億，較5月份的3.65億元成長約4.15％，隨著疫情趨緩，國旅市場交易熱絡、加上餐飲業務回穩，台北市以外的飯店業務已回歸正常，位於台北市的晶華酒店之餐飲以及精品業績也持續成長，冷凍以及常溫零售商品，如於東森購物台銷售超過12萬盒的晶華冠軍牛肉麵也創造出極大的商機。

晶華表示，因邊境管制，缺少國際商旅的狀況導致住房率仍然偏低，展望未來，集團的營運重點將全力鎖定國旅市場，以全世界首發的「郵輪式度假體驗」住房專案為主力，搭配為各領域客層量身打造的多元住房優惠，期望一舉衝高七至八月的住房率。

同時間，晶華國際酒店集團也將於本月配合2020年台北國際夏季旅展的開展，自7月13日中午12點開始舉辦為期一周的線上旅展，旗下台北晶華、台南晶英、晶英國際行館以及捷絲旅都將推出優惠的餐飲、住房以及SPA券，無論是自用、送禮、或是安排企業員工旅遊，都是聰明消費的最佳選擇。

(中時 )