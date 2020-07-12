不少NBA球員公開抱怨奧蘭多迪士尼世界的飲食或居住環境太差，身為NBA第2個感染新冠病毒球員的爵士射手米契爾，最擔心的反而是迪士尼世界充滿太多零食誘惑，讓他很害怕自己身材變形，甚至他也很不習慣晚上進行訓練的模式。

「在迪士尼世界裡面有太多的零食，面對零食誘惑是肯定的，」擔心因為待在封閉環境造成空閒時間很多的米契爾表示，「所以我一定會遵從專屬營養師的建議與安排，讓我盡可能吃得健康一點。」他反而沒有抱怨隔離區內的伙食太差。

畢竟來到奧蘭多參加復賽的22支球隊，必須共用4個訓練場館，所以無論上午、下午或晚上，都有可能被安排前往訓練場館練球，這點讓向來習慣白天進行訓練的米契爾很難適應，因為爵士的部分訓練時間，就被安排在晚上6點才進行。

「我真的不知道上次在晚上6點訓練是什麼時候了，」米契爾說，「好像自從我開始打職業比賽以來，所有的訓練都被安排在上午與下午。」其實不僅米契爾很難適應，不少球員也都抱怨來到隔離賽區，就像回到昔日大學打球環境或氛圍。

(中時 )