大陸南方地區暴雨持續，多地遭受洪澇災害。其中湖北黃石陽新縣、江西全省都已將防汛應急響應從Ⅱ級提升至最高的Ⅰ級。從昨日（11日）6時至今日（12日）0時，江西先後有3個水文站水位超過1998年的歷史最高記錄。江西省委書記劉奇11日強調，全省防汛工作已經進入戰時狀態。

受持續強降雨和上游來水疊加影響，江西境內河流水位暴漲。7月11日晚9時，江西饒河鄱陽站水位突破1998年歷史極值22.61米，達到22.65米，比預測提前了16小時；鄱陽湖康山站水位超過1998年歷史實測最高水位22.43米，達到22.44米；7月12日0時，江西鄱陽湖星子站水位超過1998年洪水位22.52米，達到22.53米，標誌著大陸最大淡水湖水位突破有水文紀錄以來的歷史極值。

截至7月11日，江西全省河道超警戒站數達32個，河水匯聚導致鄱陽湖水位迅速上漲。同時，長江幹流也對鄱陽湖形成頂托倒灌，導致水位持續抬升。據介紹，鄱陽湖星子站水位5日1時超警戒後，一周左右時間便突破歷史極值，目前水位仍在上漲。

結合當前五河及長江雨水情，預計鄱陽湖將發生流域性大洪水。鄱陽湖水位6月下旬開始快速上漲，當前鄱陽湖湖口站已超警2.3米，較同期偏高3.9米，從偏低到偏高變幅6.4米，特別是近期鄱陽湖水位連續8日漲幅在0.4米以上，單日最大漲幅0.65米，歷史罕見。結合當前五河及長江雨水情，預計鄱陽湖將發生流域性大洪水。

據統計，大陸目前至少有27省市受災，受災人數已近3400萬，外界開始擔心1998年水災重演。

(中時 )