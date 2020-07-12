◎圓仔慶7歲生日 臭豆腐配珍奶

台北市立動物園大貓熊「圓仔」6日過7歲生日，園方特地舉辦「圓粉慶生派對」，邀請近百民眾為圓仔慶生，保育員更以烤臭豆腐、大腸包小腸、珍珠奶茶等7種台灣小吃為主題，製作專屬生日蛋糕，讓圓仔好好吃一頓，但圓仔不賞臉，只吃紅蘿蔔，不過，超萌模樣讓粉絲直呼「好可愛！」

◎小笠原山遊客 喜見帝雉家族

帝雉被列國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄中，近年因阿里山國家森林遊樂區棲地完整，生態豐富，常見帝雉出沒在小笠原山等地，日前攝影師蘇家弘導覽時，喜見1雄4雌帝雉家族覓食，其中2隻是幼鳥，讓他和遊客相當驚喜。

◎60小時神救援 小花花下山啦

流浪比特犬「小花花」在海拔3000公尺南湖大山圈谷的消息曝光後，熱心山友多次試圖引牠下山，但每次一到登山口就會跑走；高山協作員張永鴻（阿鴻）與山友劉思沂在太魯閣國家公園管理處與東勢林管處梨山工作站的幫助下，順利將「小花花」接下山，並允諾會替「小花花」找到一個家。

◎海生館新任萌主 海蛞蝓繽紛多樣

屏東海生館將在暑假推出限定活動「海洋萌友會」，除邀約大小朋友到館內找尋各種海洋萌生物，如企鵝、小白鯨等，藉由集點來獲贈限量小禮物，還可一同迎接今年最受矚目的新任萌主「海蛞蝓」，絕對萌翻這一夏。

◎蝠氣來了 高頭蝠現蹤鰲鼓溼地

冬候鳥北返後，「蝠」氣回來了！迎接夏日，嘉義縣東石鄉鰲鼓溼地森林園區可見各式各樣的留鳥育雛，還能看到在樹上停留、交配的高頭蝠；鄰近園區的四股社區，復育高頭蝠邁入第4年，近年成效良好，成蝠數量大增，民眾賞鳥的同時，不妨到社區尋覓這些夏夜小飛俠的蹤跡。

◎神話之鳥 現身澎湖保護區

全球不超過100隻、列為瀕臨絕種「極危」的黑嘴端鳳頭燕鷗，日前意外被發現一公、一母鳥現蹤澎湖雞善嶼，「神話之鳥」重出江湖，鳥友們好興奮。

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(中時電子報)