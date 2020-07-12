大陸的房地產平台貝殼找房要在美國IPO了？《華爾街日報》10日援引知情人士消息，由軟銀集團股份有限公司投資的大陸最大房地產服務平台貝殼找房計畫在近月進行首次公開募股，籌資最高30億元（美元，下同）。這將是2年多來，規模最大的陸企赴美上市交易。

此外，該消息人士還指出，貝殼找房目前尋求IPO後超過200億元的估值。不過，對於上述消息，貝殼找房相關負責人仍表示，沒有上市時間表。

事實上，貝殼找房上市的消息從未停過。早在2019年底，市場就開始傳出「貝殼找房確定2020年啟動上市」的消息，上市地點也從最開始傳出的「香港或美國」聚焦到「美國」，上市時間則從「今年」縮短至「最快今年第3季」；另外，也有消息指出，近期貝殼找房已向美國證券交易委員會（SEC）秘密遞表。

回顧貝殼找房的發展歷程，2018年4月同是房地產平台的鏈家宣布貝殼找房成立，定位為「技術驅動的品質居住服務平台」，其致力於聚集全大陸房地產的優質業者，為消費者提供包括二手房、新房、租屋和裝潢等全方位居住服務。

從規模上看，截至今年4月，貝殼找房已進駐全大陸110個城市，入駐合作新經紀品牌超過250個，連接經紀門店超過4萬家，經紀人超過39萬。

(旺報 )