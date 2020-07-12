校園霸凌事件層出不窮，如果事情就發生在眼前，您會如何處理呢？日前一位勇媽親眼目睹一起國中生霸凌事件，有16名國中畢業生在公園內賞一個小女生巴掌，並將過程同步直播；這位媽媽當下對著那群學生大喊要報警，學生便瞬間全跑光；回家後她將此事告訴女兒，被女兒PO在Dcard，獲得網友讚賞。

新北市一名勇敢的媽媽，日前經過一處公園時，發現有16名國中生在欺負一個小女生，還聽到其中一個男生打了女生兩巴掌「啪啪」的聲音，又叫那個女生跪在地上，一群人還直播整個霸凌過程；然而，更令原PO感到不可思議的是，一旁路過的民眾，完全沒有人伸出援手幫忙。

原PO還在發文中寫道，原以為升高一的小孩會比較成熟，也以為台灣不會發生這樣的事情，何況事發地點還是在像公園這樣的公共場所，「無論發生什麼事，就算那個女生亂說話，也不該是這種流氓處理方式；雖然我媽很雞婆，但她這次真的是幹得好啊！」

經過了解，這名受害女學生似乎已被打過一輪，又被帶到公園繼續霸凌，原PO媽媽等到警察到場之後，等事情告一段才離開；離開前還不忘再三提醒警方，「最好重視一下霸凌的事情」。

消息曝光後，許多網友紛紛在貼文底下留言，大讚這名勇媽，「你媽媽超棒的，也希望那個被欺負的女生能夠尋求/得到幫助，畢竟那幾個屁孩一定還會做同樣的事」、「你媽媽好棒」、「媽媽好帥」、「原PO媽媽超級讚，社會還是需要見義勇為的人幫忙，不過還是要注意自身安全。」

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