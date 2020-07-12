「胖到媽都不認得」 黃偉哲拚觀光年胖11公斤

台南市長黃偉哲拚觀光跟農產品，常常在媒體前不顧形象狂吃行銷，再加上常常要跑攤，上任才1年多就胖了11公斤，他自嘲說，胖到連我媽都不認識我。不過在高雄，則是有市議員經歷超勵志，她是鄭孟洳，曾經被酸身材差，後來靠著上拳擊課，竟然在短短三個月瘦了25公斤。

「一分鐘內我把它吃完」，捧著芒果往嘴倒，不到一分鐘嗑完整顆愛文芒果，黃偉哲接地氣沒偶包，宣傳芒果節一攤吃過一攤。黃偉哲：「這一攤完跑第二攤，吃一道菜吃兩道菜，第三攤吃一道就撤了，然後就超量了，胖到連我媽都不認識了。」

當市長後，走到哪都要跟市民「搏感情」，攤真的太多，不去會被說不給面子，去了，卡路里太給力。黃偉哲：「吃蔬食容易餓，就會吃零嘴，吃完零嘴又變胖了。」

台南市長黃偉哲上任後，身材走樣。（圖／中視新聞畫面）

來比較一下，選上台南市長前，黃偉哲79公斤、腰圍36吋，身材標準；當市長後胖到90公斤、腰圍40吋，臉頰圓潤、肚子變大，拚市政短短1年多，胖11公斤腰粗4吋。黃偉哲：「要跟醫生做減肥門診諮詢一下。」

想辦法忌口，黃偉哲還在努力讓自己瘦回來，高雄市議員的勵志故事，可以給他參考。

高市議員鄭孟洳（2019.10.8）：「大量不堪的字眼…。」記者會上傷心難過，被網友用難聽字眼形容身材，他是高雄市議員鄭孟洳，當時憤而提告，卻也下決心改變自己。

腳一頂，把教練摔出去，或是跟教練對練拳擊，一個禮拜3次，一次1小時，果然效果好得不得了。原本有嬰兒肥、身材豐滿，上拳擊課後瘦成瓜子臉、身材纖細，只花短短3個月，爆瘦25公斤。高市議員鄭孟洳：「控制的話應該就是澱粉，可能就不會吃一整碗的白飯，或是一整碗的麵。」

政治人物應酬多，一整天下來熱量經常爆表，要怎麼增加市民好感度又不增胖，得仔細拿捏。

(中時電子報)