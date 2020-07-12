新北市永和區文化路一處建築工地，昨（11）日上午開挖地下室時，因擋土連續壁破洞，地下水往基地內宣洩，造成一旁的道路塌陷150平方公尺，路基又壓斷瓦斯與自來水管線，緊急撤離80戶、103人。自昨晚起施工單位持續灌漿補強地基，目前基地和房屋結構穩定，今天還會再檢測觀察。

新北市消防局副局長李清安表示， 這次建築工地施工不慎造成道路坍塌，已安置住戶84人至2間旅社，預防性疏散住戶均已返回。市府協助慰問安置民眾，目前已發放6棟影響較嚴重的21戶每戶5000元，協助居民維持生活。

工務局長詹榮鋒表示，預計2到3天的時間，還會繼續灌漿補強作業，確保地基穩固，房屋結構經土木技師工會初步勘驗，尚屬安全無虞，今天還會再對房屋結構檢測。

永和文化路塌陷補強灌漿，預計2到3天完成。

詹榮鋒說，包括瓦斯管線今天早上已經修復，自來水也希望今天能夠完成，路面及排水溝也預計2到3天內復原。

(中時 )