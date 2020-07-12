38歲印尼懷孕女移工「阿妮」在雲林驗出愛滋陽性反應，衛生單位卻發現移工留下假資料，桃園市12日凌晨循線在桃園平鎮其友人家中找到女移工，稍早抽血複驗。也因為女移工曾被苗栗地檢署發布詐欺通緝，也會送往苗栗歸案。

據了解，該女移工6月到雲林某婦產科診所掛號，想要人工流產，因為該移工沒有提供證件，因此口頭報上名字、手機等。但檢驗時，發現嬰兒已經有24周大，不建議流產。不過抽血檢驗出爐後，發現有愛滋陽性反應。後來急忙尋找該移工，才發現名字、手機都是假的。

雲林縣衛生局連忙通報雲林縣警局、移民署專勤隊找人，12日凌晨2時許，桃園市專勤隊接到線索，指稱該移工在平鎮友人家中，前往順利逮人。因為該女移工曾被苗栗地檢署發布詐欺通緝，訊後將由中壢警分局送往苗栗地檢署歸案。

桃園市衛生局已派人前往桃園市專勤隊，並對女移工抽血複驗，確認是否有感染愛滋。專勤隊指出，阿妮去年7月來台擔任監護工，12月就逃逸到雲林，投靠同樣逃逸的移工男友「阿都」，今年6月發現懷孕，因此詢問流產事宜。11日發現新聞披露後，隨即逃到桃園被逮。至於其他有台灣男友狀況，則由衛生單位調查。

(中時 )