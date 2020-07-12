振興三倍券已有近千萬人預訂紙本，15日起領券，為分散首日領券人潮，減輕超商與郵局負擔，目前正規劃延遲領券的優惠或抽獎，只要民眾不趕在首幾日領券，晚幾天領，將有更多優惠。

根據經濟部統計，截至昨天晚間11時止，已有1143萬4292人完成三倍券預購或綁定，其中有988萬592人預購紙本振興券，約86%。

參與三倍券政策的官員指出，從零售業付款方式比例來看，民眾付現金的比例約占8成到9成，其餘1到2成才是信用卡、電子票證或行動支付等其他方式，因此三倍券紙本預訂比例高並不意外，規劃政策時就預估紙本券與數位券的比例約是8比2。

這名官員表示，現在預訂超商取貨的紙本券已有近1000萬份，郵局可能還需要1000萬份，紙本券一定還會加印，讓所有民眾都領得到。

官員說，從過去口罩實名制的經驗來看，約有6成民眾會在每一輪的前3天領貨，為了紓解超商與郵局的領券壓力，目前正規劃延遲領券的優惠或抽獎措施，只要民眾不趕在首幾日領券，晚幾天領，將有更多優惠，而且可以節省排隊時間，目標就是分散前3天到4天的領券人潮。

他說，會在超商預訂的民眾，就是想要方便、不想排隊，如果能有誘因讓他們願意晚幾天領，相信效果會不錯。延遲領券的優惠措施將在15日前定案後，由經濟部對外宣布。

此外，他表示，郵局也規劃許多紓解人潮的措施，如身分證單雙號分流、偏鄉村里長會統一收件協助辦理，每個郵局也會派專人在現場推廣使用VISA簽帳金融卡的數位券，只要來領實體券的民眾有意願，就在現場幫忙綁定，不用排隊等紙本。

(中時電子報)