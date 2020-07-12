紅遍世代的超級經典只認這部！

「人在江湖，身不由已～人生在世只有兩字，一字情，一字義～」聽到這首歌的歌詞，從25歲到85歲一定都會唱，沒錯，這就是當年台灣最紅的台語武俠劇《飛龍在天》的主題曲啦！這部轟動武林、驚動全台的八點檔，從2000年11月23日開播，一路播了212集，無數小孩每天下課寫完作業，就跟著阿公阿嬤、爸爸媽媽死守忠義堂，錯過明天到學校還會被爆雷，就知道有多紅！

算一算這部戲至今也過了20年，當年青澀的小生們，隨便叫一個名字，都是現在的一哥一姊，尤其是男女主角江宏恩跟賈靜雯，到現在還是夯到不行！今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看經過這麼多年，這些演員都到哪裡去了，誰還是大家心目中的當家小生或花旦？

NO.10游安順

資深演員游安順在劇中飾演老實的杜直，作為黃萬里徒弟，忠心耿耿保護忠義堂的人。他憨厚的形象始終深植人心，近期出演《做工的人》將基層工人的心境淋漓盡致嶄露，更憑藉短片《第一鮪》入圍台北電影獎「最佳男配角」。

53歲的他最初是被名導侯孝賢相中入行，也和楊德昌、柯一正等名導合作，他笑稱自己是「過氣硬底子老演員」，演藝路走過高峰和低谷，但他甘於做一片綠葉，再小的角色都願意出演，只為了實現對表演的熱情。

NO.9岳虹

本土劇一姐岳虹，在《飛龍在天》飾演天香樓老闆娘蕭秋鳳，人稱「鳳姐」，為人義氣，時常默默幫助飛龍，最後和霍正奇湊一對。

她從小為了家計到外賺錢，因緣際會到台北，22歲演了電影，就此走上演藝路，從台語劇、本土劇、大愛劇到偶像劇都有她的身影，近年來結束《金家好媳婦》後還未有新作品。

NO.8陳仙梅

以《世間路》一舉成名的陳仙梅，過去也是台灣電視劇一線女星，打開八點檔時常可以在各台看到她的蹤跡，她在《飛龍在天》中飾演李玉兒，偷偷暗戀飛龍，甚至為了救他重傷而亡。

不過2014年和攝影師老公「印地安」結婚後便淡出演藝圈，專心照顧兩個兒子Ryder和Mason，今年受疫情影響，她為了阻止老公到對岸拍戲，開始狂接業配和代言廣告，偶爾才會上綜藝節目露臉。

NO.7黃少祺

英俊瀟灑、風流倜儻的「飛虎」黃少祺，雖然在劇中黑化讓人恨得牙癢癢，但還是擄獲不少迷妹芳心，最後在心愛的林玉紅意外死亡後改過向善。

剛過49歲大壽的他，最近忙於拍攝《天之嬌女》，在劇中飾演動不動就脫的種馬代表，剛好讓他大秀練了十幾年的肌肉，為了更完美展現身材，他還自主加強重量訓練，熟男魅力無法擋啊！

NO.6江祖平

有「台版廣末涼子」之稱的江祖平，大辣辣的性格又被叫「平哥」。國光藝校戲劇科畢業後她便開始拍戲，在《飛龍在天》續集中演出女主角林秀月，刁蠻可愛的模樣讓許多人印象深刻。

這些年來她仍持續活躍在演藝圈，累積了不少戲劇作品，近日有鄉民在PTT討論「最正的本土劇女星」，她獲得最多人推薦，直呼本人皮膚很好、超正。

NO.5楊烈

歌手出身的楊烈從小愛唱歌，自《全國歌唱名人排行榜》中脫穎而出，憑藉《飛揚的歌手》奪下第21屆金鐘獎最佳男歌星，跨足戲劇、廣播圈全方位發展。

甚至曾代表民進黨參選立委，最後高票落選。他是《飛》劇中的大家長，忠義堂前堂主，最後因傳位問題遭大徒弟魏永來殺死。近期則在台日合作的《路~台灣Express~》和台灣首部政治影集《國際橋牌社》有精湛演出。

NO.4江宏恩

第四名就是男主角，憨厚老實、命運多舛的「飛龍」啦！這部片其實是江宏恩首次擔綱第一男主角，沒想到就這樣大紅特紅，奠定了第一小生的地位。

出道多年他始終都只接到好人角色，直到去才在《炮仔聲》首度嘗試反派，展現了邪惡的一面。先前因中年發福被笑「飛龍變肥龍」，今年也成功鏟肉13公斤，晉級大肌肌行列，重新找回男神光環。

NO.3李蒨蓉

李蒨蓉17歲獲選MTV台VJ，一路主持了許多綜藝節目，《飛龍在天》是她第一部電視劇，飾演小小配角陳麗君，台語不通的她，當時都是靠配音完成。

2015年因為「阿帕契事件」名聲跌落谷底，甚至被嘲笑是「阿帕契姊」，後爆出富商老公財務危機，讓她人生重新轉彎，今年她將新生過程寫在新書《美麗心覺醒》中，大方面對過去失敗。

NO.2韓瑜

本土劇女神韓瑜剛出道不久便在《飛龍在天》中飾演「金蘭花」，清秀模樣圈粉無數。2011年和孫協志結婚，郎才女貌備受矚目，但僅維持4年就決定分開。

年近40的她保養得宜，凍齡到不行，也幾乎每年都有戲劇作品。2018年演出《金家好媳婦》後在家休息一年，最近才又和黃少祺搭檔《天之驕女》，不過都演正派角色的她，其實最想挑戰小三。

NO.1賈靜雯

在劇中一人分飾「林玉紅」和「白劍英」兩角，當年一炮而紅的賈靜雯，後來又以《倚天屠龍記》再紅一波。2015年和修杰楷再婚後，帶著女兒咘咘參加真人秀節目《媽媽是超人》後再度成為焦點。

去年以《我們與惡的距離》宋喬安一角獲得第54屆金鐘獎女主角獎，今年則幫《角落小夥伴電影版》配音，甚至自己當製作人拍戲，才華洋溢的她總是能不斷帶給觀眾新的驚喜，堪稱實力美貌兼具的最佳女主角。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月08日至2020年07月06日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『飛龍在天演員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)