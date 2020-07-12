前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，各界都關注其下一步。對此，資深媒體人陳揮文認為，韓國瑜應該先沉潛休息3個月後，再打算是選黨主席還是其他縣市長。不過，師大教授范世平認為，韓國瑜如果真的休息3個月，是否還有能量有待觀察，而能否再起關鍵就在韓粉身上。

范世平在政論節目《台灣最前線》上表示，陳揮文認為韓國瑜應該休息3個月，但他認為休息3個月太久，政治人物休息太久，就像車子很久沒開要再啟動很難一樣。因此，就他看法，韓國瑜現在對政治較沒企圖心，想休息了。

范世平更舉韓國瑜的從政生涯，韓如果遇到挫折，都會沉潛很長一段時間。當初韓國瑜本來要爭取國民黨不分區，後來沒爭取到，就消聲匿跡，到北大去念書。後來韓復出，但從選總統失敗到遭到罷免後，韓國瑜現在內心一定受到衝擊。

范世平指出，雖然現在韓身旁的人和韓粉，都希望韓再出來，但至今似乎都還未有活動，包含國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁出來參選，韓國瑜也沒大動作相挺。范世平直言，韓國瑜選總統，在高雄的得票再糟都還有61萬票，但是這些票能灌到李眉蓁身上，看起來似乎是未必。

范世平認為，如果韓國瑜真的3個月後會復出，是否還是國民黨內的政治明星，就要看韓粉的動員能力。

(中時電子報)