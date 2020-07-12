受新冠疫情影響，疊加部分中小金融機構存在公司治理問題、高風險影子銀行重現以及相關行業違法情事頻發，大陸銀保監會日前表示，未來不良貸款會陸續顯現和上升，必須做好不良貸款可能大幅反彈的準備。

針對當前大陸銀行和保險業的發展情況，銀保監會新聞發言人11日表示，當前不良貸款並未充分暴露，存在較大上升壓力，「必須做好不良貸款可能大幅反彈的應對準備」。

該發言人表示，銀行與保險業面臨的風險包括，第一，不良資產上升壓力加大，雖目前帳面不良貸款餘額增加並不明顯，但預計在今後陸續出現和上升；第二，部分中小金融問題存在治理問題，公司治理失效，資產負債基礎在疫情下惡化，風險不斷增加；第三，一些高風險影子銀行死灰復燃，另外，有部分資金違規流入房市股市，推高資產泡沫；第四，相關行業違規時有所聞。

發言人表示，銀保監會將根據新的形勢和新的情況，繼續保持定力，優化監管措施，依法處置違法違規行為，切實提高防範化解金融風險能力水平。

(旺報 )