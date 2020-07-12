據水利部消息，7月4日以來，212條河流發生超警以上洪水，其中72條河流超保，19條超歷史紀錄。太湖持續15天超過警戒水位。對此，水利部將水旱災害防禦應急響應提升至Ⅱ級。

長江水利委員會水文局10日將鄱陽湖湖口附近江段、鄱陽湖湖區洪水警報提升至紅色預警。江西省防汛抗旱指揮部決定於7月11日10時將防汛Ⅱ級應急響應提升至Ⅰ級，相關省市部門將全力搶險救災。

據統計，各地回報截至10日，江西已投入抗洪與救災人力已經超過10萬人次，其中包括各級黨政幹部、民眾，以及來自江西省軍區、武警、消防員。

為因應當前局勢，大陸氣象局召開會議部署，目前已派出由局領導率隊的3個工作組，分赴重慶、貴州、安徽、江西、湖北、湖南等地進行檢查指導，全力協助做好汛期氣象服務工作。局長劉雅鳴將做好防汛救災工作的決策部署，研究部署下一階段汛期氣象服務。

(中時 )