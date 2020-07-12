振興三倍券即將在7月15日星期三開放領取。一名女網友表示，她把全家人的三倍券全部用同一支手機，結果昨天(7/11)一次收到12份序號簡訊，根本分不清哪個序號是誰的、怎麼領券？上網發文大喊死定了，「我12張同支手機而且兩間店，有人跟我一樣嗎？」

翻攝自 爆廢公社

原PO在臉書《爆廢公社》指出，光想到領個券還要插健保卡一個序號、一個序號試看看配對組合，頭都暈了「天啊！重點是我還跑兩家7-11，全部的序號混在一起我好頭痛……」。不少網友看到此文也傻眼，「我9個欸！完蛋了」、「領口罩也是啊！我配對了五個，真的很難」、「口罩+1，一個一個試到快發瘋」、「我7張，覺得排我後面的人很倒霉」、「又要跟口罩一樣，傻傻的慢慢對7個人了」。

對此，有內行網友表示，其實可以先上三倍券官網，按「預訂及查詢平台→簡易查詢」，輸入身份證號碼和手機號碼，就能找出每張健保卡對應的序號；或是想想當初申請的順序，「序號是照預購順序給的，只要記得自己預購的順序，就沒問題了」。

(中時電子報)