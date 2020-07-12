皇家捕手蓋拉格(Cam Gallagher)是隊上第4位新冠肺炎感染者，更糟的是他在周五的模擬賽之後才確診，他已經接觸了很多隊友！蓋拉格聲明指出：「晴天霹靂不足以形容我的震撼，我前晚的比賽感覺狀況很好，隔天早上就接到檢測陽性的報告。我沒有症狀。」

身為捕手，蓋拉格無法保持安全距離，對方打者都要站在他旁邊，守備時幾乎每一顆球都經過他的手。皇家尚未宣布哪些接觸者需要隔離，不過依照大聯盟規定，任何與染病者接觸的人都必須立即檢驗。蓋拉格是2號捕手，先發捕手裴瑞茲(Salvador Perez)已染病遭隔離，皇家現在被迫使用經驗較淺的捕手。

《紐約郵報》猶太作家馬許尼克(Phil Mushnick)批評大聯盟與NBA、NFL「貪婪」，硬要頂著疫情復賽，形容他們是「戴著呼吸器賺錢。」然而從美國再次刷新單日新冠感染數紀錄(近7萬人)，以及先前國慶日(7月4日)的大規模報復性出遊，「貪婪」「玩命」的並不只是體育聯盟，這與聯邦政府急於復工、部分人民疏於防疫也有很大關係。

(中時電子報)