桃園市長鄭文燦（前排中）、新北市長侯友宜（前排左）12日在桃園、新北交界參加步道串聯活動

桃園市長鄭文燦（右三）、新北市長侯友宜（右五）12日在桃園、新北交界參加步道串聯活動

桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜12日在桃園、新北交界參加步道串聯活動，媒體詢問鄭文燦比較會爭取預算？侯友宜說，新北的人均預算在六都是最少的，除了希望中央支持，也會加強與鄰近縣市合作，達到資源共享。

因為桃園市蘆竹、龜山、八德、大溪、復興與新北市相連，其中龜山的青龍嶺、大棟山、福源山3條登山步道，與新北市大湖山、石灰坑山步道連結，兩都也希望透過合作串聯步道，推廣山無界限的旅遊方式。

鄭文燦表示，新北跟桃園有很多跨域合作，而12日跨域步道是連結大棟山、福源山步道，也串連樹林、鶯歌、三峽、龜山。此外新北的三峽、烏來與桃園的拉拉山、達觀山也相連，希望這樣的合作繼續而且可以更好。侯友宜則說，未來新北、桃園合作不止這些，例如從林口台地、龜山連結到新北，其中如何紓解新北交通壓力，還有很多要做。

另外有媒體詢問，鄭文燦比較會爭取預算？侯友宜則說，新北市人均預算在六都是最少的，1人僅有4.4萬元，而台北達6.4萬元。但是新北人口有402萬、土地面積更是台北8倍大。相較下新北資源比較不足，往往需要仰賴中央支持。不過侯也強調，更重要自己要更努力，尤其要跟隔壁縣市一起合作，資源才能共享。

鄭文燦則說，新北市統籌分配跟一般補助款是六都人均最少，不過總量計算，桃園分配最少的，還輸給台南88億。他說，如果六都統籌分配跟一般補助款能夠重新調整，新北、桃園能獲得公平的待遇。

(中時 )