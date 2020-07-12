一頁式廣告詐騙層出不窮，尤其臉書最為氾濫嚴重，北市一名歐姓女上班族3年前被騙後，加入「臉書廣告退貨自救聯盟」，協助被害人辦理退貨、追回款項，甚至連165反詐騙專線也主動找她合作宣導反詐騙。歐說：「幫民眾要回錢很有成就感」，此外，她最近亦在公共政策網路參與平台提案，呼籲政府重視目前境外詐騙包裹氾濫，受害者求助無門的最新問題，目前正徵求連署附議中。

歐女在「臉書廣告退貨自救聯盟」協助被害人辦理退貨，並發起提案徵求連署附議。(翻攝自網路)

去年在所有詐欺犯罪類型中，假網拍高居第一，其中，臉書幾乎每周都有上百件被害案件，長期名列高風險賣場首位。被害民眾除付錢沒收到貨品外，更多人是上假冒名人代言等一頁式廣告的當，收到的全是偽劣產品。

「臉書廣告退貨自救聯盟」表示，現有多家業者寄送詐騙包裹，呼籲相關單位重視。(翻攝自網路)

30歲歐女3年多前，曾透過臉書廣告購買鞋子遭詐1000多元，她上網搜尋加入由其他受害人成立的「臉書廣告退貨自救聯盟」粉絲專頁，歷經1個多月的努力，終於成功退貨、領回款項。但因這種詐騙手法持續氾濫，令發起人感到心灰意冷逐漸淡出，後來僅剩歐女等1、2人接棒繼續管理粉專。

該聯盟在2017年曾提案成功，到行政院與唐鳳開會，爭取到可向宅配業者要求退費機制。歐女表示，至今每天仍會接到20多人投訴被騙，有學生發起團購運動鞋，被騙了3萬多元，差點害同學間反目；也有老人家被騙，讓她看了於心不忍，「幫被害人要回錢很有成就感」，所以她都會耐心教導被害人如何辨理退貨，連165也會轉介被害人請她協助。

歐女說，連詐騙集團也會上粉專，看如何破解她們的「反詐騙」之道，或是留下三字經謾罵，她擔心家人恐遭到波及，所以至今都不敢告訴家人，僅能趁午休或下班時間回覆被害民眾的各種疑難雜症。

歐女發現，網購詐騙現又有新招，歹徒會傳送內附連結的電話簡訊，宣稱以低價販售香奈兒香水等精品，其實就是一頁式廣告的最新翻版，且點選連結恐被植入病毒。

此外，詐團為逃避退貨，現在竟以貨到付款、超商收貨等方式，隨機打鳥寄發詐騙包裹給民眾，歐女5月底再度提案，呼籲政府重視「臉書購物詐騙」、「境外詐騙包裹」議題，本月底前須5000人連署附議才能成案。

但目前連署人數還差一半，令歐女感慨地說，被騙過的民眾肯定超過5000人，難道退費了就事不關己？要知道下一個被騙的可能又是你或你的家人朋友，希望大眾不要繼續姑息養奸，讓詐騙集團看笑話。

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(中時 )