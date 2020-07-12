外交部11日更換官方臉書大頭照，改為「MOFA TAIWAN」引發爭議，外交部今天表示，對於部份人士看到「臺灣」時所表達的不同意見，外交部沒有評論。外交部對外交部臉書小編的創意，表達肯定與感謝。

外交部官方臉書近日更換大頭照，保留「外」字部徽樣 式，中文和英文文字去掉「中華民國外交部」「MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA （TAIWAN）」字樣，以「MOFA TAIWAN（台灣外交部）」取代，遭國民黨立委陳以信質疑「拿掉中華民國有比較好看嗎？」

對此，外交部副發言崔靜麟表示，有關立法委員陳以信關切外交部臉書粉絲專頁更新頭像事，外交部說明，對於部份人士看到「臺灣」時所表達的不同意見，這是民主國家多元政治的自然風貌，外交部沒有評論。

外交部強調，對陳以信委員就外交部臉書粉絲專頁頭像（不是部徽）所表達的不同意見，外交部也沒有評論。「外交部對本部臉書小編的創意，表達肯定與感謝」。

(中時 )