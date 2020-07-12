臉書粉絲專頁「韓家軍」諷刺表示，2020台灣人共同的記憶，就是「排隊，排隊，再排隊」。(擷取自韓家軍臉書)

新冠肺炎疫情疫情剛爆發時，口罩曾經一度短缺，更在全台引發「口罩荒」，民眾排隊購買口罩！然而，為刺激消費，行政院推出的「振興三倍券」從7月起開放在超商、官網預購，吸引不少民眾排隊預購。對此，臉書粉絲專頁「韓家軍」諷刺表示，2020台灣人共同的記憶，就是「排隊，排隊，再排隊」。

國內疫情雖趨緩，但搶口罩的熱度未減！家樂福天母店今早9時將開賣3色中衛口罩，未料，昨天深夜11時起就湧現排隊人潮，工作人員也大驚。不僅如此，振興三倍券預購上路後，許多人選擇在超商預購，使超商出現排隊人潮。三倍券預購起跑後，預購人數已經突破千萬。郵局即將在15日面對現場領取人潮，恐也再度引發排隊潮。

對此，臉書粉絲專頁「韓家軍」諷刺表示，2020台灣人共同的記憶，就是排隊，排隊，再排隊！並批評「一個專門讓人民排隊的『政腐』」。

網友則回應表示「真的很疲勞」、「人民的選擇，高興就好」、「這種要整老百姓的政府，不要也罷了」、「排隊買3倍券（是買，不是免費發給你）」。

(中時電子報)