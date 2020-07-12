受到新冠疫情影響，今年大陸的租房市場降到冰點，為了找到房客，有房東直接在路邊擺攤，甚至張貼廣告攬客，連仲介費都省了。

據貝殼研究院發布《2020租賃市場半年報》顯示，上半年整體租賃成交價格較去年同期明顯下滑，重點18城6月平均租金比5月下滑3.2％，年減10.9％。

舉例來看，在河南鄭州，房東多於租客成為了普遍現況，有的房東招租的方式非常特別，一列列整齊的共享單車上，張貼著五花八門的租屋廣告，最低的價格能到幾100元（人民幣，下同）。

鄭州的房東表示，最近要把房子租出去相當難，這樣擺攤直租，既能為租客省下一筆不小的仲介費，也能讓自己的房子盡快租出去；以往，由仲介找房客，仲介會收取半個月的房租，租3000元，他們要收1500，現在這些錢就省了。

另外，在廣州天河區某城中村，也可隨處看到張貼、懸掛的租屋廣告；招租人坐在標配的小電動車上，車前掛著寫有房型訊息和聯繫方式的牌子，聚集在村中的出入口。

有房東表示，疫情之下，廣州房東們有人月虧8萬，不過隨著疫情的逐步緩解，租房人口回流之下，招租人無一不急切地想把閒置的空房租出去；現在，只要一發現有人在關注租房訊息，招租人是誰也不放過。

有專家表示，過去仰賴學生租屋，但疫情讓租賃的大宗人口消失，不過，隨著疫情逐步獲得控制，再加上今年874萬的畢業生，預計租賃需求將逐漸釋放，7、8月大陸住房租賃市場有望穩定回升。

中國城市發展中心研究員馮奎補充表示，在疫情之後有一個很重要的因素，會出現越來越多的人可能會考慮採取單獨居住這樣的方式，而不是以前的合租，這也有利於未來租賃市場進一步釋放市場潛力。

(旺報 )