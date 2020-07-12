油價連11漲！汽油調漲0.1元 95無鉛創近3個月新高 12:072020/07/12 中時電子報 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 油價連11漲！汽油13日凌晨零點起調漲0.1元。(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受OPEC減產協議影響，中油公司宣布，明天(13日)凌晨零點起，調漲國內汽油0.1元，柴油不調整，這是國內油價連續第11周調漲，95無鉛汽油也續創近三個月來新高。 調整後92無鉛汽油每公升22.3元、95無鉛23.8元、98無鉛25.8元，超級柴油維持每公升19.6元。 (中時電子報) #油價 #中油 #加油 #95無鉛 #調漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩座護國神山催動 半導體指數 站上高崗 04:102020/07/08 財經要聞 一度衝破12200點 陸股也維持漲勢！全球熱錢派對 台股盤中創30年新高 04:102020/07/08 財經焦點 《晨間解盤》月線仍為強勁支撐(倫元投顧提供) 07:442020/07/08 財經 漲勢銳不可擋 聯發科市值再衝破1兆元新紀錄 09:412020/07/08 財經 澎湖吃海鮮6道菜1540元「量少又神奇」網看照片傻了：香蕉蝦球？ 12:072020/07/08 生活 蘇貞昌喊裝冷氣 葉元之批做球給女兒 12:102020/07/08 政治 財政部再度延攬外資金融圈高手 吳瑞元出任兆豐投信董事 16:262020/07/08 財經 陸上半年地方政府發債人民幣近3.5兆元 17:322020/07/08 財經 《半導體》347元 台積電股價、市值雙創高 10:002020/07/09 財經 2020大選政治獻金 蔡英文虧損近2500萬、韓國瑜獲3000餘萬盈餘 11:312020/07/10 政治 生活熱門新聞 大家都要紙本三倍券！綁信用卡1成反悔 專家：2個原因造成 - 生活 熱低壓恐生成第3號颱風 最接近台灣時間曝光 - 生活 筷子不要整把搓洗！譚敦慈：看到這種筷子別用 - 生活 「眼球舌頭都消失」 9名登山客離奇死亡懸案終於破了！ - 生活 美女議員綠島大解放高清無碼照曝光 宅神回15字...網友全歪樓 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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