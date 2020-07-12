受OPEC減產協議影響，中油公司宣布，明天(13日)凌晨零點起，調漲國內汽油0.1元，柴油不調整，這是國內油價連續第11周調漲，95無鉛汽油也續創近三個月來新高。

調整後92無鉛汽油每公升22.3元、95無鉛23.8元、98無鉛25.8元，超級柴油維持每公升19.6元。

(中時電子報)