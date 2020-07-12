南瀛禾作農產協會小農每個月的第1個及第3個星期六上午9時至下午1時，於台南市里仁新營店前展售無毒蔬果，12日星期天舉辦特別市集，台南市長黃偉哲也到現場幫忙叫賣。（劉秀芬攝）

南瀛禾作農產協會小農每個月的第1個及第3個星期六上午9時至下午1時，於台南市里仁新營店前展售無毒蔬果，12日星期天舉辦特別市集，台南市長黃偉哲也到現場幫忙叫賣。（劉秀芬攝）

南瀛禾作農產協會小農每個月的第1個及第3個星期六上午9時至下午1時，於台南市里仁新營店前展售無毒蔬果，12日星期天舉辦特別市集，台南市長黃偉哲也到現場幫忙叫賣。（劉秀芬攝）

南瀛禾作農產協會小農每個月的第1個及第3個星期六上午9時至下午1時，於台南市里仁新營店前展售無毒蔬果，12日星期天舉辦特別市集，台南市長黃偉哲也到現場幫忙叫賣。（劉秀芬攝）

公私協力挺小農，福智台南分苑有與南瀛禾作農產協會合作，每個月的第1個及第3個星期六上午9時至下午1時，提供里仁新營店場地供小農展售無毒蔬果，12日星期天舉辦特別市集活動，台南市長黃偉哲也到現場幫忙叫賣，吸引不少路過民眾採買。

台南市農業局局長謝耀清表示，南瀛禾作農產協會所組成「禾作．無毒蔬果舖」，原本銷售據點在新營民族路漫畫租書店，但隨著漫畫店的熄燈，農業局的牽線，讓南瀛禾作農產協會小農到里仁新營店前戶外擺假日市集。

福智台南分苑分苑長許啟春表示，里仁長期關注環境生態並倡導健康飲食，提供通路協助農民販售當地農產及有機與友善耕作的蔬果，希望能幫助更多台南在地小農。

南瀛禾作農產協會理事長沈俊源表示，小農要加入協會，必須提出產品無農藥殘留檢驗證明，他們也會親自走訪產地，了解生產者的生產狀況，為農產品的品質把關。

農產市集小農來自台南各地，販售當季水果蔬菜，有芒果、酪梨、美濃瓜、龍眼、綠竹筍、芭樂、黃金涼筍、秋葵、米、蛋，將友善耕作無毒栽種的生鮮蔬果和大新營地區的市民分享。

(中時 )