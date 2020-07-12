出道30年的傅薇近期因為幫公共電視家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》演唱片頭及片尾曲，無線收視率突破2，在PTT上引起熱烈討論，不少年輕網友好奇〈阿無莫Amomai〉及〈甜甜甜〉這兩首歌到底是誰唱的，也讓傅薇開心地打趣自嘲：「我好像第一次體會到歌紅人不紅的感覺耶！」

由鄧安寧導演，鍾欣凌、黃姵嘉主演的《我的婆婆怎麼那麼可愛》播出後收視冠軍，片頭曲〈阿無莫Amomai〉和片尾曲〈甜甜甜〉也成為PTT網友熱議的話題之一，這兩首歌從創作、製作到演唱，都由傅薇一手包辦，歌唱比賽冠軍出道的傅薇過去活躍於各大表演場所，長期在音樂餐廳駐唱，被公認為實力派的駐唱歌手、Pub天后，更曾多次受邀擔任歌唱節目和音樂獎項的評審。

傅薇早在2002年就成為首位登上國家音樂廳演唱流行音樂的歌手，被NTV日本電視台譽為是「台灣最值得欣賞的live歌手」，也曾挑戰音樂劇《吻我吧！娜娜》，她近10年跨足製作、創作的領域，不但為自己專輯擔任製作人，也曾為白家綺、周思潔等人製作專輯及創作，而〈阿無莫Amomai〉、〈甜甜甜〉，則是她再以母語台語來創作的新作品，她在短短3天之內迅速完成〈阿無莫Amomai〉，歌詞中呈現吐槽、挑釁與對立的意象，完整體現了她對現今婆媳關係敏銳且有趣的觀察力：「我寫的不只是劇情，也是真實的人生！」

而片尾曲〈甜甜甜〉則呈現截然不同的簡單、樸實、復古風情，身為台南女兒的傅薇透露：「提到台南，很多人第一印象就是『甜』，所以我當仁不讓得寫首『甜到敏感性牙齒』的代表歌曲！」充滿著台南府城般懷舊情調的〈甜甜甜〉，是她規劃許久預計在今夏誠心獻給樂迷的單曲，也受到「眯電影：台語微電影創作徵選」青睞成為形象主題曲。對於新歌廣受好評，傅薇充滿感激笑說：「這可不是成語裡的『口蜜腹劍』，而是我本人甜蜜推薦的『口蜜傅薦』哦！」

傅薇為《我的婆婆怎麼那麼可愛》打造片頭片尾曲。（傅薇提供）

傅薇為《我的婆婆怎麼那麼可愛》打造片頭片尾曲。（傅薇提供）

(中時 )