台中市政府配合台中鐵路高架化，辦理地下道填平工程，其中豐原區圓環北路地下道已完成地下道回填作業，12日上午提前完工並開放主線雙向雙車道通行，並接續施作兩側人行道工項；市議員陳清龍特提醒用路人配合現場交通人員引導，確保行車安全。

建設局長陳大田表示，隨著鐵路高架化，市府陸續啟動地下道填平，盼早日完成都市縫合；其中豐原區圓環北路地下道，於今年4月初開工，並採用對交通衝擊最低的施工方式，分階段執行施作工項，儘量維持原有交通動線，將對民眾行車干擾降到最低。

陳大田指出，目前第一階段施作已近完成，於12日先行開放主線雙向雙車道通行，並封閉圓環北路地下道既有側車道及東北街施作人行道；施工期間預計至11月20日，請欲利用東北街前往豐原大道與豐原車站的用路人，改由豐原大道六段轉豐勢路銜接通行。

市議員陳清龍12日特在臉書告訴鄉親，豐原「圓環北路地下道」填平工程，主線雙向雙車道提早完工，今起開放主線雙向通車的好消息；他並提醒用路人，行經圓環北路地下道的汽車及機車，利用已開放主線車道通行，並配合現場交管人員指揮，確保行車安全。

(中時 )